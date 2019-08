Governo, Costa: “Andare al voto subito”

REGGIO EMILIA – “È importante andare al voto subito, ed evitare di prestarsi a soluzioni di Palazzo, per tutti coloro che credono in un Paese diverso da quello sovranista e salviniano perche’ se c’e’ un momento in cui ritrovare la propria identita’, sentirsi parte di un progetto grande e bello e’ proprio questo”. Lo scrive in un post su Facebook il segretario del Partito democratico di Reggio Emilia Andrea Costa, commentando la crisi di Governo in atto.

“Per anni – osserva il reggiano – ci siamo detti che le sconfitte elettorali derivavano dalla scarsa riconoscibilita’ delle proposte, dalla mancanza di un’anima chiara e precisa. Ecco, adesso la storia ci impone di averla quell’anima, di essere i catalizzatori di ogni energia positiva rintracciabile in questo Paese”.

Dunque, “non e’ il momento dei calcoli- avvisa Costa- ma quello del cuore e della passione, dei valori e dell’impegno, degli ideali e della proposta. Si potra’ anche non vincerla la battaglia, ma e’ importante iniziare la guerra”. Il democratico conclude sottolineando: “Non mi spaventa l’idea di poter non essere maggioranza oggi nel Paese, mi terrorizza dover dire alle mie figlie, a molti anni da oggi, che quando e’ stato il momento non ho avuto il coraggio di dire le parole giuste e di combattere le battaglie giuste”.