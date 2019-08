SAN POLO D’ENZA (Reggio Emilia) – Auto a fuoco, esplode la bombola di Gpl e l’incendio si propaga alla vegetazione. E’ l’incubo di ogni automobilista che guida un mezzo a gas, e si è verificato oggi attorno alle ore 13 nella frazione sampolese di Grassano. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di San Polo e una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Sant’Ilario.

Il rogo è avvenuto lungo strada provinciale 73 (via Fratta) ed è scoppiato per cause accidentali, riconducibili probabilmente al malfunzionamento dell’impianto elettrico. Ad andare a fuoco una Peugeot 407 bianca, di proprietà di un 33enne abitante a San Polo. La vettura è andata completamente distrutta anche a causa dell’occasionale presenza di una bombola a Gpl, che deflagrava a seguito dell’incendio. I danni causato dall’incendi ammontano a circa 3mila. E’ andata a fuoco anche la vegetazione circostante, ma non ci sono stati danni ad altre vetture o a cose. Illeso il conducente dell’auto, che ne è anche il proprietario.