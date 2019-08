Correggio, i carabinieri sventano raid furtivi in aziende

CORREGGIO (Reggio Emilia) – I carabinieri, questa notte, hanno sventato tre furti ai danni di aziende correggesi tentati da una banda di almeno 4 malviventi che, travisati con il passamontagna, hanno prima cercato di colpire la ditta Ama di via della Tecnica, poi hanno rivolto le loro attenzioni alla vicina Palfinger e quindi, qualche ora dop, alla Nexon, di via Dinazzano a Prato. I quattro, in occasione del tentato furto alla Palfinger, hanno anche tirato un estintore contro la pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, che li aveva scoperti, per poi darsi alla fuga.