Coppia esce di strada in moto a Correggio, ricoverata ragazza di 20 anni: è grave

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Una coppia è rimasta ferita sabato notte (10 agosto) sera alle ore 23,30 per un incidente in moto che si è verificata lungo via Fazzano, la strada che porta dall’omonima frazione al quartiere Espansione sud di Correggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Correggio su segnalazione del 118, che ha inviato sul posto automedica e ambulanze.

La donna è una 20enne di Correggio, mentre lui è un 48enne di Legnago. Viaggiavano in sella a una moto da strada sportiva, una Honda Hornet 600. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il conducente ha perso il controllo, rovinando a terra. Entrambi sono stati trasportato in ambulanza all’Arcispedale Santa Maria Nuova. L’uomo ha riportato lesioni più lievi, mentre la donna, che era in condizioni più gravi, è stata ricoverata anche se non è in pericolo di vita.

Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri di Correggio.