REGGIO EMILIA – Si è conclusa con una bellissima vittoria la trasferta a Crema della Reggio Audace: il match al “Voltini” contro la Pergolettese, valido per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, si è concluso con un 0-2. I granata hanno dominato la partita per 90 minuti, anche se nel primo tempo i padroni di casa sono riusciti a conservare inviolata la porta. Il primo tempo, che si è chiuso senza reti, ha messo in luce sia il bel gioco di squadra che la velocità di manovra della nuova formazione di mister Alvisi. Almeno tre i tiri in porta da gol contro la Pergolettese (Rodriguez, Spanò e Scappini), fermati dal portiere Romboli. Scappini al 7′ del primo tempo ha anche ha sbagliato un calcio di rigore, centrando il palo.

Poi al 28′ del secondo tempo Scappini con un bel tiro in diagonale sotto la traversa ha portato in vantaggio la Reggio Audace. Il raddoppio arriva al 46′ con un pallonetto di Marchi. Dopo pochi secondi il fischio dell’arbitro ha suggellato una partita bella, per una squadra che davvero appare rinnovata e pronta alle sfide del prossimo campionato.

Nonostante il caldo, la Audace è riuscita a mantenere alte la prestazione per tutta la gara.

La prossima sfida sarà contro la Juventus Under 23 che si terrà quasi sicuramente domenica non si sa ancora dove; esclusa la partita lunedì Città del Tricolore, come in un primo tempo si era sperato.