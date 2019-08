Commercio, il settore soffre ancora: – 0,4%

REGGIO EMILIA – Nonostante il positivo andamento del comparto alimentare e della grande distribuzione, prosegue, anche se con minore intensita’, la flessione delle vendite del commercio al dettaglio in provincia di Reggio Emilia. Dopo un inizio d’anno in cui la diminuzione aveva raggiunto l’1,4%, nel secondo trimestre 2019, infatti, il calo registrato dalle vendite degli esercizi in sede fissa si e’ attestato allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio, l’andamento e’ da attribuire ad una crescita di tre punti percentuali della quota di imprese che, rispetto al periodo aprile-giugno 2018, ha rilevato un andamento positivo delle vendite, mentre si e’ ridotta la percentuale di intervistati che ha registrato una diminuzione. Positivi, come si e’ detto, gli andamenti delle vendite sia della grande distribuzione organizzata (Gdo) che del commercio al minuto alimentare. Quest’ultimo, con una crescita dell’1,3%, ritrova finalmente il segno “piu'” dopo diversi trimestri in flessione.

Per ipermercati, supermercati e grandi magazzini, invece, l’andamento positivo ha gia’ caratterizzato gli ultimi nove mesi, fino a segnare un +2,1% tra aprile e giugno di quest’anno. In controtendenza appaiono invece i dati degli esercizi di commercio di prodotti non alimentari, che incidono sfavorevolmente sul trend delle vendite complessive al dettaglio. Da diversi trimestri, in provincia, l’andamento del dettaglio specializzato non alimentare continua a posizionarsi in territorio negativo, anche se con valori piu’ contenuti rispetto ai periodi precedenti: nel secondo trimestre di quest’anno, infatti, le vendite hanno registrato un -1,9%, dopo il -2,5% del periodo gennaio-marzo.

Complessivamente le attese dei commercianti per la seconda parte del 2019 si orientano, in due casi su tre, verso una stabilita’ nelle vendite, anche se il 21% ipotizza una diminuzione nei tre mesi successivi. La disaggregazione per tipologia di negozio mostra, pero’, previsioni diversificate: oltre il 60% degli intervistati di tutte le tipologie ritiene che, nel trimestre luglio-settembre, le vendite non subiranno sensibili variazioni, ma solo per la grande distribuzione organizzata e’ positivo il saldo fra chi prevede aumenti e chi contrazioni.

A fine giugno di quest’anno erano 4.646 le imprese del settore del commercio al dettaglio registrate in provincia di Reggio Emilia, il 2,1% in meno rispetto all’analogo periodo del 2018. Quasi la meta’ dei dettaglianti svolge attivita’ di commercio non alimentare (2.242 imprese; -2,3%) e 525 sono esercizi non specializzati della grande distribuzione organizzata (-3,5%); i negozi di alimentari sono 709 (-0,1%), gli ambulanti sono 770 (-6,4%), mentre l’attivita’ di commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati (attraverso internet, o mediante l’intervento di un dimostratore oppure per mezzo di distributori automatici) e’ svolta da 270 imprese, le uniche a registrare un incremento sensibile (+10,2%) su base annua. Infine, sono 130 (-1,5%) le aziende di commercio al dettaglio di carburante.