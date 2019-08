Castellarano, è morto l’ex assessore Alfo Corradini

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – E’ scomparso martedì scorso, all’età di 58 anni, Alfo Corradini, ex assessore e protagonista del volontariato a Castellarano e a San Valentino. Corradini era stato colpito due anni fa da una malattia che, purtroppo, dopo ricadute e miglioramenti, non gli ha lasciato scampo.

Il 58enne, conosciutissimo in paese, era stato assessore all’associazionismo e alla Protezione civile nel Comune di Castellarano nella prima decade del 2000. Poi aveva raccolto fondi per adottare dei bambini a distanza, poco dopo il disastro dello tsumani in Oriente. Da giovane aveva aderito al Pci e poi aveva seguito il partito in tutti i suoi cambiamenti: Pds, Ds e Pd. Era anche fra i volontari della festa dell’Unità.

Lavorava come tecnico in un’azienda ceramica del comprensorio. Oltre alla moglie Susanna Ghirelli, lascia la figlia Giulia, il genero Lorenzo i nipoti Federico e Emanuele, il fratello Aldemiro, le sorelle Nilde, Adriana, Antonella ed Armanna, i suoceri Pierina e Giancarlo. Il funerale si è svolto nella Pieve di San Valentino, oggi alle 10. Poi il corteo funebre fino al cimitero di Castellarano.