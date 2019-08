FABBRICO (Reggio Emilia) – Una banale ma accesa discussione tra colleghi di lavoro, come tanti si verificano quotidianamente in tante realtà lavorative, ha visto un operaio comunale andare oltre le parole: armatosi di un badile ha colpito più volte il collega colpevole di averlo minacciato alcuni giorni prima. L’aggredito, finito in ospedale, ha riportato policontusioni giudicate guaribili con una prognosi di 8 giorni.

I carabinieri di Fabbrico, a conclusione delle indagini avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio un 58enne abitante nel reggiano.

Entrambi i cantonieri sono dipendenti per un’amministrazione comunale della Bassa e la lite è avvenuta proprio vicino al deposito comunale dove ripongono i loro attrezzi.

I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di maggio quando i carabinieri sono stati fatti intervenire il magazzino di un Comune della Bassa reggiana, chiamati a seguito della lite tra due operai addetti alla manutenzione. Sul posto i carabinieri hanno trovato solo l’indagato in quanto il collega, prima dell’arrivo dei militari, era stato trasportato in ospedale per le cure del caso a seguito dell’aggressione subita.

Accertate le condizioni del ferito – poi dimesso con una prognosi di 8 giorni per varie contusioni -, i carabinieri hanno accertato che i due operai, nei giorni precedenti, avevano avuto un’accesa discussione, nata per futili motivi, nel corso della quale l’indagato era stato minacciato di morte. Una minaccia probabilmente non andata giù dal 58enne che, a distanza di qualche giorno, trovandosi con l’altro stradino presso il deposito comunale si è armato di un badile colpendo più volte il collega.

Quindi l’intervento dei carabinieri e la conseguente denuncia che a conclusione delle indagini i militari di Fabbrico hanno comminato a carico dell’uomo in ordine al reato di lesioni personali aggravate.