Calcio, solo birra light nella zona del Mapei Stadium durante i match

REGGIO EMILIA – Il sindaco ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente per vietare, in occasione degli incontri calcistici che si disputeranno al Mapei Stadium nella stagione 2019/2020, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore al 5% e la vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro nella zona compresa tra via del Chionso, via Taddei, via Petrella, via Tegani, via Gramsci, via Meuccio Ruini, via Green, via Levi. Il divieto è esteso anche agli ambulanti, nella stessa area indicata e si applica a partire da due ore prima dell’inizio delle partite fino a un’ora dopo il termine degli incontri. L’ordinanza emanata quest’oggi sarà in vigore fino al 31 agosto 2020.