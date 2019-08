CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Auto finisce fuori strada e si cappotta. E’ successo verso le 15 in via Magnano sulla strada per San Rocco a Cadelbosco Sopra. La conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco di Guastalla per la messa in sicurezza del veicolo e i sanitri del 118 che hanno portato la ragazza in ospedale in condizioni per fortuna non gravi.

