Grave incidente al Muraglione, coppia di motociclisti ferita

BAISO (Reggio Emilia) – Un grave incidente in cui rimasta coinvolta una coppia di motociclisti si è verificato poco prima delle ore 11 di stamane nella località di Muraglione, nel territorio di Baiso, sulla strada provinciale 486 (quella del Passo Radici) all’altezza del supermercato A&O e del negozio di gastronomia. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura si sarebbe scontrata con una grossa moto da strada, catapultandola contro una staccionata che divide la carreggiata da una pista ciclopedonale. Feriti in modo grave l’ uomo di 58 anni e la donna di 56 che erano in sella.

Sul posto sono accorse l’automedica e due ambulanze, che hanno trasportato a sirene spiegate i due all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. L’uomo sarebbe molto più grave della compagna.

I soccorsi e i rilievi hanno determinato il formarsi di una lunga colonna di auto in entrambe le direzioni.