REGGIO EMILIA – Vasto cordoglio per la morte a 17 anni dello studente Salvatore “Salva” Serpentino, ucciso sabato notte alle 2,30 da un’auto un corsa mentre in bicicletta rincasava a Villa Sesso dopo aver trascorso la serata alla Notte Bianca di Cadelbosco. Ed è polemica per la pericolosità dell’incrocio dove è avvenuto il sinistro: l’intersezione mal illuminata tra via dei Gonzaga e via Grisendi, una strada a senso unico che – a detta dei residenti – “viene percorsa da molti in senso contrario”.

La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta a carico del 22enne di Gattatico che, sabato notte, era alla guida della Mercedes classe A che ha investito il 17enne. E’ accusato di omicidio stradale; si attendono i risultati del suo esame tossicologico e dell’alcoltest. Sempre in queste ore si attende il nulla osa per i funerali.