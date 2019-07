PUIANELLO di QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Tutto pronto a Puianello per Agrinotte 4.0, la festa organizzata dalla Proloco e dal Comune di Quattro Castella pronta a servire stasera, venerdì 12 luglio, il consueto “menù” a base di sapori tipici e spettacoli. Si comincerà alle 19 per andare avanti fino a tarda notte con la collaborazione dei commercianti del paese che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Sarà anche la prima Agrinotte del neo sindaco Alberto Olmi che inaugurerà la manifestazione con il taglio del nastro.

Il programma della serata prevede dalle ore 19 il mercato contadino con il meglio dei prodotti tipici a km.0 lungo le vie del paese. Nell’area Country saranno servite birre, piadine e hamburger, mentre nello stand della Proloco si friggerà senza soluzione di continuità gnocco fritto, baccalà e fritto misto di pesce. Dopo il grande successo dell’anno scorso torna lo spazio dedicato ai “Sapori d’Abruzzo” con gli arrosticini e i vini tipici regionali.

Aperitivi e cocktail saranno invece prerogativa dell’area Jazz dove si alterneranno band e musicisti per tutta la serata. Ci saranno, naturalmente, anche i tortelli serviti insieme a gnocco fritto, salumi e arrosti sotto il tendone della “Tavola della Tradizione”, mentre alla Cantina di Puianello la regina sarà la Spergola servita in abbinamento con piatti definiti dagli chef…a “centimetro zero”.

Dalle ore 20 via agli spettacoli con gli artisti e i busker di strada tra cui mangiafuoco, trampolieri, maghi e acrobati. Si preannuncia suggestivo lo show della compagnia “Ignes Fatui-Dell’Alto Fuoco” nell’Area spettacoli. Ci saranno anche le scene di vita di un tempo ricreate dal Gruppo Villici di Quattro Castella. Per i più piccoli, da non perdere l’appuntamento con gli asinelli di “Asineria Aperta” e con i giochi proposti dai volontari dell’Uisp. Per i più sportivi nell’Area In forma, dalle 21.30, ci saranno esibizioni e prove di fitness.

Dalle 21 nell’area Country via ai concerti e ai balli con Italian Country Family e, a seguire, il rock blues dei Tabs. Gran finale, dalle 22 in poi, con i bomboloni serviti caldi per chiudere nel modo migliore una serata a tutto gusto.

La festa proseguirà poi nella giornata di domenica 14 luglio con gnocco, salumi e fritto misto nello stand Proloco e lo spettacolo serale sul tema del gioco d’azzardo.