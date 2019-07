Spaccio al Gattaglio, pusher nigeriano arrestato

REGGIO EMILIA – È stato fermato con 8 grammi di eroina un pusher nigeriano 25enne, attivo prevalentemente nel quartiere cittadino del Gattaglio. Questa notte una pattuglia dei carabinieri ha notato un giovane che, alla vista dell’autoradio, è fuggito, evidentemente per sfuggire al controllo dei militari. Fermato a poca distanza, dopo un breve inseguimento, il giovane è stato perquisitio e dalle sue tasche sono spuntate 15 dosi e eroina, per 8 grammi complessivi, pronte per essere spacciate.

Accertato che il 25enne era sottoposto anche all’obbligo di firma e al divieto di dimora nel comune di Potenza, sempre per reati inerenti gli stupefacenti, i carabinieri lo hanno porato in caserma dove, ultimate le formalità di rito e sequestrat la droga, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria reggiana in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuto questa mattina.