Sigma, fatturato raddoppiato: utile di 550mila euro

REGGIO EMILIA – Realco Sigma ha chiuso il 2018 con un fatturato pari a 312 milioni di euro ed il margine operativo lordo che si assesta ad 2,7 milioni, praticamente raddoppiato rispetto all’anno precedente e con un utile netto di circa 550.000 euro. Un risultato migliore sia rispetto al budget che rispetto all’esercizio 2017.

Quello che verrà sottoposto all’assemblea dei soci domenica sarà un bilancio che rileva un buon incremento del fatturato e, in particolare, una redditività ancora migliore rispetto l’esercizio precedente grazie ad una strategia rivolta allo sviluppo della multicanalità ed alla profonda conoscenza del territorio.

“Realco è una azienda molto propositiva sia sul territorio nella sua relazione con i consumatori, sia all’interno della Centrale D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop. dove, grazie alle nostre idee ed alla nostra dinamicità, stiamo condividendo esperienza, cultura, entusiasmo” spiega la presidente di Realco e nuova eletta amministratore delegato di D.IT stessa Donatella Prampolini Manzini, “il risultato di Bilancio non fa altro che confermare quanto di buono è stato fatto e si sta facendo in Realco”.

L’azienda, per l’occasione, ha recentemente deliberato il piano industriale quadriennale 2019/2022 che garantisce, oltre ad una maggiore marginalità riservata ai propri soci ed una migliore offerta commerciale per i consumatori, l’espansione della cooperativa la quale manterrà inalterate le proprie peculiarità consolidando una leadership all’interno del proprio territorio nel servizio di prossimità.

“Ci distinguiamo, rispetto alla concorrenza, per la nostra spiccata capacità di adattare format diversi ad esigenze di mercato specifiche – puntualizza Umberto Bertaccini, Direttore Commerciale di Realco – nel piano quadriennale abbiamo messo a fuoco un progetto di sviluppo rivolto alla crescita da un lato, e dall’altro all’ammodernamento strutturale e dell’immagine dell’intera rete esistente”.

“Realco è in una fase di forte espansione – chiude il Direttore Generale Giovanni Mattioli – per tale ragione abbiamo previsto investimenti nel quadriennio di 25 milioni di Euro su diversi fronti: nuove aperture, ristrutturazioni su tutti i canali di vendita, acquisizioni rami di azienda ed interventi nell’area tecnologica per ottimizzare i diversi flussi informativi, tutte attività indispensabili per continuare ad essere in linea con le esigenze del retail moderno”.

Per sugellare questi risultati, ottenuti nell’anno del 60° anniversario, davanti alla storica sede di Realco, domenica si terranno spettacoli pirotecnici, musica con stand gastronomici.