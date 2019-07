Sicrea Group, oltre 117 milioni di ricavi e indicatori positivi

REGGIO EMILIA – Il bilancio 2018 di Sicrea Group, in linea con le previsioni iniziali, registra un valore complessivo della produzione superiore ai 117 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2017 dell’11%. Tutti i principali indicatori sono in crescita, tra gli altri il ROI (Return Of Investments) passa dal 6,6% del 2017 all’attuale 11,2%. L’Ebitda si attesta a 2.612.000 euro, contro i 2.061.000 del 2017. Sul fronte occupazionale, il dato medio 2018 delle persone impiegate (173) segna un bilancio positivo di 24 unità rispetto all’anno precedente (149).

Commenta Luca Bosi, presidente di Sicrea Group: “I numeri sono proprio relativi. Un bilancio con 117 milioni di euro di ricavi e 32 mila euro di utile, in settori diversi dal nostro sarebbe considerato negativamente, mentre nell’ambito delle costruzioni è un’anomalia positiva. Siamo soddisfatti di avere realizzato oltre 50 cantieri in un anno ma, ancora di più, di aver continuato a garantire buona occupazione. Tuttavia registriamo un mercato pubblico in stallo, in un paese sempre più confuso e incapace di una reazione all’altezza della propria storia. Resistiamo in un settore che in 10 anni ha perso il 65% delle imprese e quasi 1 milione di posti di lavoro. Innovazione e differenziazione, sono gli elementi su cui continuiamo a puntare con tenacia per aumentare la nostra competitività”.