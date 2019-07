Set Palomar a Due Maestà, domani e mercoledì chiusa la Sp 66

REGGIO EMILIA – La Provincia di Reggio Emilia informa che nelle giornate di martedì 16 (dalle 7.30 alle 18) e mercoledì 17 luglio (dalle 15 fino all’una di notte) la Sp 66 sarà chiusa al transito a Due Maestà, nel tratto compreso tra via Comparoni e la rotatoria con la Sp 467R Reggio-Scandiano.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza delle riprese di “La guerra è finita” – serie televisiva diretta da Michele Soavi interpretata, tra gli altri, da Michele Riondino e Isabella Ragonese – che Palomar sta come noto girando da alcune settimane a Reggio e provincia.

Durante la chiusura al transito – che riguarderà tutti i veicoli, ad eccezione di residenti, mezzi autorizzati e di soccorso – il traffico sarà deviato, attraverso la stessa via Comparoni, sulla Tangenziale Sud-est. Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.