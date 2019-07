Rapinatore armato assalta edicola e fugge a piedi

REGGIO EMILIA – Rapinatore armato di coltello assale edicolante in via Fratelli Rosselli poco prima della chiusura, è caccia all’uomo a Reggio.

Non erano ancora le ore 19 quando un uomo con il volto nascosto si è presentato al chiosco-edicola che si trova non lontano dall’incrocio semaforico con via Compagnoni. Minacciando con una lama la giovane figlia dei titolari dell’esercizio, si è fatto consegnare il denaro in cassa e il bracciale che la ragazza indossava. Un’azione fulminea, in una zona molto trafficata, che non è rimasta inosservata tanto che un passante ha provato a rincorrere inutilmente il malvivente, che si è dileguato a piedi.

Sono gli agenti della Questura che stanno cercando il rapinatore e raccogliendo i racconti di vittima e testimoni.