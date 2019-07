Progeo, firmato anche l’accordo sul premio di risultato

REGGIO EMILIA – E’ stato firmato oggi l’accordo sul premio di risultato per obiettivi tra sindacati e Progeo, chiudendo la fase aziendale dei rinnovi contrattuali per il 2019 avviata con la firma dell’accordo integrativo 2019-2022.

Gli accordi riguardano tutti i dipendenti diretti del gruppo Progeo, circa 250 distribuiti negli stabilimenti di Masone (Reggio Emilia), Sorbara e Ganaceto (Modena), San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Granarolo (Bologna).

“Questo risultato – sottolinea la Segreteria Flai Cgil – validato dalle assemblee dei lavoratori, è il frutto della qualità delle relazioni industriali che connotano la storia di Progeo e che hanno visto la partecipazione attiva delle delegazioni trattanti dell’Azienda, delle RSU e dei sindacati territoriali di Reggio Emilia, Modena e Pordenone”.

L’accordo integrativo aziendale, sottoscritto nel maggio scorso, contiene diversi punti di avanzamento rispetto al precedente ed è in linea con la piattaforma unitaria nazionale per il rinnovo del CCNL delle aziende cooperative di trasformazione alimentare e zootecnica che sarà in discussione nel prossimo autunno.

“In particolare per ciò che concerne le politiche di genere – prosegue la Flai – l’Accordo integrativo pone grande e doverosa attenzione al tema della violenza di genere estendendo, rispetto ai Protocolli ed alle normative in materia, il periodo di congedo in favore delle lavoratrici vittime di atti violenti. Prevede poi l’incremento dello 0,2% fisso del contributo a carico dell’ azienda sulla previdenza complementare, il consolidamento di una quota del premio per obiettivi relativamente al quadriennio 2014-2018, la possibilità di ottenere con nuovi criteri estensivi anticipazioni sul TFR maturato, l’incremento delle ore a disposizione degli RLS (Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza) per lo svolgimento delle loro attività e l’introduzione del coordinamento RLS di gruppo. Fissa a 8.250,00 € il premio per obiettivi (quadriennio 2019-2022) con la possibilità di tassazione agevolata e riconosce incrementi retributivi per alcune categorie di lavoratori sulla base della professionalità e dell’ esperienza acquisite nel tempo”.