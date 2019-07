Pd, niente festa reggiana a Modena: “I compagni non ce la fanno”

REGGIO EMILIA – Non solo quest’anno non ci sara’ Festareggio, ma non ci sara’ nemmeno alla Festa dell’unita’ di Modena una gestione reggiana. Lo segnala il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava, che certifica la mancata presenza dei ‘cugini’ alla kermesse provinciale di Ponte Alto.

Dopo alcuni giorni di confronto, segnala Fava: “In conferenza stampa, presentando le novita’ che stiamo costruendo per la prossima Festa provinciale de l’Unita’ modenese che si terra’, dal 23 agosto al 16 settembre, nella consueta area di Ponte Alto, avevo annunciato che, nel giro di una decina di giorni, si sarebbe saputo se poteva esserci una forma di collaborazione con Reggio Emilia. Apprendiamo ora dai compagni reggiani che non riescono a organizzare una loro gestione alla Festa. Sappiano che possono, comunque, fare affidamento su di noi in caso di necessita’”.

Aggiunge il segretario modenese: “Come avevo anticipato, l’offerta di collaborazione era nata dall’intento di dar loro una mano visto che, temporaneamente, quest’estate, non ci sara’ la tradizionale Festa di Reggio. Come federazione provinciale di Modena continuiamo, comunque, a lavorare per realizzare una Festa che sia occasione di incontro, confronto, divertimento e convivialita’ per tutta la nostra comunita’”.