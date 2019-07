Parcheggi Mediopadana, il Comune: “Mai segnalati problemi per i disabili”

REGGIO EMILIA – “All’amministrazione comunale, in oltre sei anni di funzionamento di stazione e parcheggio, non è mai giunta alcuna segnalazione circa il sottodimensionamento della dotazione di posti auto per disabili, che è volutamente maggiore dello standard”. Il Comune risponde così alle critiche del signor Lorenzo Fanticini che aveva criticato la scarsità di stalli per disabili fra i 120 posti messi a rotazione a pagamento dalla giunta sostenendo che “finiti gli stalli gratuiti, i portatori di handicap devono pagare anche sulle strisce blu”. Ma aggiungendo anche che “questo è a discrezione del Comune che potrebbe decidere diversamente”.

Secondo il Comune “l’area di sosta è dotata di un numero adeguato di posti auto riservati esclusivamente a persone disabili”.

Continua l’amministrazione: “Questi posti auto per persone disabili sono sistemati in punti particolarmente agevoli e vicinissimi all’ingresso della stazione: sono posizionati lungo la corsia di accesso parallela alla linea ferroviaria regionale (sul lato est del parcheggio), mentre alcune altre unità, anch’esse necessariamente gratuite, sono in fase di realizzazione ‘in capo’ alla nuova area a pagamento anch’essa adiacente alla stazione. La dotazione di posti auto per persone disabili è poi destinata a una ulteriore revisione quando l’intero parcheggio da oltre mille posti sarà riorganizzato, con accesso a barriera”.

Aggiunge il Comune: “A Reggio Emilia, attraverso una concessione comunale, le persone disabili che non trovano posto nelle piazzole-auto loro riservate, possono parcheggiare liberamente e gratuitamente nelle piazzole a strisce blu, anche se la legge attuale non lo prevederebbe e infatti ciò non avviene in diverse altre città. Ciò non è previsto per le strisce blu del parcheggio della Mediopadana, in quanto appunto è necessario conciliare e assicurare anche altre finalità, legate alla tipicità del parcheggio. Ma appunto, i posti per disabili sono previsti, esistono, sono altrettanto vicini alla stazione, non è mai stata segnalata una loro insufficienza, sono in numero superiore agli standard e il loro numero è previsto in ulteriore aumento, in relazione alla costante crescita di passeggeri e di posti auto in generale”.

E conclude: “Il Comune non esclude la possibilità di un ulteriore approfondimento del tema e, nel contempo, ricorda che il criterio utilizzato per l’assetto del parcheggio della stazione Av Mediopadana è lo stesso utilizzato negli hub aeroportuali, in considerazione delle caratteristiche funzionali della fermata ferroviaria reggiana, che sono tipiche di un aeroporto”.