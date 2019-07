Offerte di lavoro a Castelfranco Emilia e Modena

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa a Castelfranco Emilia e Modena. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

BACK OFFICE GESTIONALE A MODENA (MO) Si richiede laurea in Ingegneria Gestionale, Economia o Statistica, ottima conoscenza ed utilizzo del programma Excel (tabelle pivot, funzioni, cerca vert), buona conoscenza della lingua inglese. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2L5r9l7

OPERATORE SU TORNIO CNC JUNIOR A MODENA (MO) Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione, diploma tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti tecnici, disponibilità immediata, domicilio in zona, preferibilmente con patente B, automunito. Ino e candidature al seguente link http://bit.ly/2xysCHQ

OPERATORE RETTIFICHE CNC JUNIOR A MODENA (MO) Si richiede minima esperienza nella mansione, diploma tecnico; capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti tecnici, disponibilità immediata, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2L9kRRo

AUTISTA PATENTE C – CQC A MODENA (MO) Si richiede pregressa esperienza nella mansione, in possesso della patente B, C, CQC , carta tachigrafica, disponibilità a lavorare in orario notturno, preferibilmente automunito, domicilio in zona, disponibilità immediata. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/30icmHh

VERNICIATORE IN PROVINCIA DI MODENA (MO) Si richiede pregressa esperienza nella mansione di almeno 2 anni, disponibilità immediata. disponibilità a lavorare su turni, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XM8SPT

ADDETTO AL MAGAZZINO SU TURNO NOTTURNO A MODENA (MO) La risorsa inserita si occuperà della preparazione degli ordini per magazzino alimentare durante il turno notturno. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo nel settore logistico, disponibilità al lavoro in ambienti freddi per picking, disponibilità al lavoro notturno, disponibilità dal lunedì alla domenica, indispensabile capacità d’utilizzo di transpallet elettrico con pedana. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2G3wUvE

IMPIEGATO/A LOGISTICA A PIUMAZZO (MO) Si richiede laurea in ingegneria gestionale o diploma di maturità tecnica, minima esperienza nella mansione, ottima conoscenza del Pacchetto Office, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito/a. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XDBc7T

ADDETTI/E LUCIDATURA DI CARROZZERIA AUTO IN PROVINCIA DI MODENA Si richiede minima esperienza nella mansione o simile; – Buona manualità; – Patente B, automuniti. Zona di lavoro: a 20-30 km da Modena. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LJ7BT2

MONTATORE TRASFERTISTA A MODENA (MO) La risorsa opererà come addetto al montaggio, sia all’interno dell’azienda, sia presso clienti Italia e Estero. Si richiede esperienza minima di 3 anni nel ruolo, conoscenza della lettura del disegno meccanico, conoscenza dei principali strumenti di misura, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero; minima conoscenza della lingua inglese , disponibilità full time dal lunedì al venerdì. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YFIe8f

OPERAIO DI FONDERIA A MODENA (MO) Si richiede minima esperienza come operaio generico, possesso del patentino per l’uso del carrello elevatore, disponibilità principalmente a turni diurni con possibilità di notturni, disponibilità al lavoro il sabato come straordinario. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XSTfGm

PROGRAMMATORE PLC A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno dell’organico per lavori in autonomia. Si richiede esperienza pregressa di 2 anni nella mansione, disponibilità a trasferte Italia-Estero, conoscenza della lingua inglese, disponibilità ad orario di lavoro full-time. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2G1SZKO

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO A MODENA (MO) La risorsa di occuperà di manutenzioni ordinarie e straordinarie all’interno dell’azienda. Si richiede diploma tecnico meccanico, esperienza minima di 1 anno nel ruolo, disponibilità a trasferte, disponibilità al lavoro su turni dal lunedì al venerdì (6.00 – 21.00), disponibilità al lavoro anche di sabato mattina. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JtjYQE

ADDETTO ALLE PULIZIE A MODENA (MO) La risorsa dovrà lavorare presso clienti per pulizie uffici. Si richiede minima esperienza nel ruolo, possibilmente automunito, disponibilità al lavoro part-time. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LIGsjd

ADDETTO/A AL MONTAGGIO METALMECCANICO A MODENA (MO) La risorsa opererà all’interno dell’azienda per attività di montaggio sia in linea che a banco Si richiede esperienza minima di 1 anno nel ruolo, conoscenza della lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti di misura come calibro e micrometro, conoscenza di collaudo e riparazione componenti meccanici, disponibilità a orario di lavoro full-time e in caso di picco lavorativo al lavoro su 2 turni 6.00-14.00 o 14.00-22.00. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2L9VI9p

PROGETTISTA MECCANICO A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà dell’intero processo di progettazione fino alla realizzazione dell’impianto automatico. Si richiede laurea in Ingegneria meccanica, ottima conoscenza di Autocad 2D e Solid Edge 3D, pregressa esperienza nel settore automazione o logistico. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/32hK815

COMMERCIALE ESTERO A MODENA (MO) La risorsa dovrà occuparsi della stesura e soluzione di proposte economiche, seguendo le trattative fino alla fine. All’occorrenza dovrà occuparsi del sopralluogo in cantiere. L’addetto/a all’ufficio commerciale estero, dovrà, anche, relazionarsi direttamente con i clienti. Si richiede conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca, disponibilità ad eventuali trasferte, predisposizione al lavoro col pubblico. Info e canditure al seguente link http://bit.ly/2JjfJbi

CANTINIERE ACETIFICIO A MODENA (MO) La risorsa, operaio o cantiniere, sarà addetto alla filtrazione, carico/scarico camion. Si richiede minima esperienza nel ruolo, diploma in ambito agrario, disponibile a lavoro su turni, disponibilità a orario di lavoro a giornata. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2FZLlRp

ADDETTI ALLE VENDITE A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno del negozio con iniziale affiancamento e formazione in aula. Si richiede accoglienza clienti, buona conoscenza informatica base e sensibilità estetica, capacità comunicative e relazionali e di negoziazione, diploma di Geometra o istituto d’arte, minima esperienza commerciale, disponibilità al lavoro part-time (30h) dal lunedì alla domenica, con domenica sempre presente. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XylyFM

MANUTENTORE MECCANICO A MODENA, PARMA, REGGIO-EMILIA, BOLOGNA La risorsa di occuperà di manutenzioni ordinarie meccaniche all’interno dell’azienda e presso clienti. Si richiede il diploma tecnico meccanico, esperienza minima di 1 anno nel ruolo, esperienza e conoscenza impianti UTA, impianti antincendio, caldaie a vapore, caldaie industriali, patentino Fgas, disponibilità al lavoro full time a giornata con eventualmente il sabato di straordinario. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2NB5ovw

TORNITORE CNC A MODENA (MO) La risorsa si occuperà di attrezzaggio macchina, controllo quote disegno, conformità del pezzo. Si richiede esperienza minima di 1 anno nel ruolo, conoscenza della lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti di misura come calibro e micrometro, conoscenza del controllo numerico FANUC, disponibilità al lavoro full time e in caso di picco lavorativo lavoro su 2 turni 6-14 o 14-22. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2G0xWIz

FRESATORE CNC A SOLIERA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno del contesto aziendale come operaio centri di lavoro per cambio utensili e utilizzo degli strumenti di misura. Centri di lavoro su 3/5 assi. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni, disponibilità al lavoro su turni, conoscenza degli strumenti di misura, diploma in ambito tecnico, disponibilità al lavoro a giornata,, disponibilità al lavoro su due turni diurni (6.00-13.30 e 13.30-21.00).Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2LKqSn9

CAPO OFFICINA A MODENA (MO) La risorsa dovrà coordinare circa 5 dipendenti interni, svolgendo mansioni di programmazione della lavorazione, gestione del personale, gestione della priorità e rapporto con i clienti esterni. Si richiede il diploma tecnico meccanico, esperienza minima di 1 anno nel ruolo, conoscenza della lettura del disegno meccanico, in possesso dell’attestato per la guida dei carrelli elevatori. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/30qpdYd

RESPONSABILE LAVORAZIONI MECCANICHE A MODENA (MO) Si richiede il diploma tecnico meccanico, esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenza di elettroerosione, conoscenza delle macchine utensili, disponibilità al lavoro a giornata. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2NI5OQM

ELETTRICISTA CIVILE ED INDUSTRIALE A MODENA (MO) La risorsa opererà presso i clienti nella provincia di Modena. Si richiede esperienza minima di 1 anno nel ruolo, possesso del patentino PES/PAV, diponibilità a trasferte in giornata. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2NE97Zc

TECNICO COMMERCIALE A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio commerciale di un’azienda che vende prodotti conto terzi e prodotti a marchio. La figura del tecnico commerciale si occuperà di prende in carico tutti i conti lavori, avrà il contatto diretto con i clienti e si dovrà recare sul posto per redige un disegno e per sottoscrivere un’offerta. Si richiede capacità, competenze tecniche, conoscenza delle principali tecniche di vendita, capacità di pianificare e organizzare, capacità di relazionarsi con gli altri, conoscenze lingua inglese parlata e scritta, capacità di relazionarsi con i gli attuali clienti gestiti dal tecnico commerciale senior, redigere layout di massima per la proposta di automazione richiesta, creare offerte e proposte di acquisto, inserire ordini, pianificare e gestire l’ordine dalla firma al collaudo presso il cliente, disponibilità al lavoro full-time. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2XwOtKg

RESPONSABILE INSTALLAZIONI A MODENA (MO) Alla risorsa sarà affidata la programmazione, il coordinamento e la supervisione dalla sede di interventi di squadre interne ed esterne (montaggi presso clienti), trasporti, logistica. Si richiede esperienza significativa similare, capacità organizzativa, autonomia, gestione del personale e fornitori esterni, preventivazione, conoscenza normative sicurezza sul lavoro e subappalti, ottima padronanza strumenti informatici. La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza significativa similare, capacità organizzativa ed autonomia, capacità di gestione del personale e dei fornitori esterni, preventivazione, conoscenza normative sicurezza sul lavoro e subappalti, ottima padronanza strumenti informatici, buona conoscenza della lingua inglese. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2Xy0zI0

PROGRAMMATORE PC A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno dell’organico per lavori in autonomia. Si richiede conoscenza dei linguaggi di programmazione C#, VB NET, SQL, conoscenza del linguaggio DELPHI, disponibilità a trasferte Italia-Estero, discreta conoscenza della lingua inglese, disponibilità al lavoro full-time.Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2JiXHWC

DISEGNATORE MECCANICO A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico in affiancamento per lo sviluppo dei disegni dei progetti che realizzano internamente. Si richiede esperienza minima di 1 anno nel ruolo, diploma tecnico, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza del disegno CAD 2D/3D possibilmente con sistema SOLIDEDGE. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/30gFEGn

SALDATORE ESPERTO TIG A MODENA (MO) La risorsa sarà inserita all’interno dell’organico per lavori in autonomia. Si richiede esperienza di 2 anni nella mansione, possesso patentino per saldatore, disponibilità al lavoro full-time. Info e candidature la seguente link http://bit.ly/2JlWcHt

CARRELLISTA A MODENA (MO) La risorsa opererà all’interno del magazzino per attività di carico-scarico merci dal camion e preparazione ordini con uno barcode. Si richiede esperienza minima di 1 anno nel ruolo, possesso abilitazione per la guida del muletto, dimestichezza con uso muletto frontale, disponibilità al lavoro a giornata con possibilità dei 2 turni su picco lavorativo. Info e candidature al seguente link http://bit.ly/2YGuo5F