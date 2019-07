Nonna e nipotina investite, sono gravissime

MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) – Nonna e nipotina investite da un’autovettura in centro a Montecchio. Le due sono state ricoverate in gravissime condizioni. L’incidente si è verificato attorno alle ore 9,40 di questa mattina in via Curiel, il tratto di strada provinciale 28 che dalla Piazza del mercato va fine al ponte sul Fiume Enza. A non molta distanza dalla strisce perdonali, nella semicurva all’altezza del ristorante giapponese Fuji, una Citroen Berlingo condotta da un uomo che viaggiava in direzione Parma ha travolto le due che stavano attraversando la sp 28.

Il primo ad accorrere le due è stato G.V., un anziano residente proprio accanto al luogo dello scontro e con esperienze da soccorritore, che ha praticato alla piccola il massaggio cardiaco con la respirazione bocca-a-bocca. Probabilmente è grazie a lui che la bambina era ancora viva quando sul posto – pochi minuti dopo – sono arrivate la Croce arancione e l’automedica con una pattuglia della polizia locale della Val d’Enza, il cui comando si trova a pochissima distanza dal luogo dello scontro. L’anziana è stata portata a sirene spiegate al Santa Maria Nuova di Reggio in ambulanza, la bimba è invece stata trasportata al Maggiore di Parma con l’Eliambulanza.

*** aggiornamenti a seguire