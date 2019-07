Milano Marittima, figlio di Salvini su moto ad acqua polizia: è polemica

REGGIO EMILIA – “Sono in corso accertamenti per verificare se ci sia stato un uso improprio di mezzi dell’amministrazione”. Lo riferiscono fonti della Questura di Ravenna, dopo che un videomaker di Repubblica ha ripreso il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini in sella a una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima.

La scena è stata immortalata a pochi metri dalla riva e sta suscitando polemiche. Gli agenti presenti avrebbero detto all’autore: “È un mezzo della polizia, non ci mettere in difficoltà”. Quindi avrebbero deciso di “glissare” sull’identità del ragazzo a bordo, sostenendo di non poter rispondere “per motivi di privacy”.

L’accaduto, ovviamente, ha innescato immediate reazioni politiche. A cominciare da quelle del Partito Democratico, che parla di “episodio inaccettabile”.