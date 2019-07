Mafia nigeriana, blitz della Dda: tre arresti a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Piu’ di 200 uomini e donne della Polizia di Stato sono stati impegnati oggi nella nostra Regione nell’esecuzione di numerosi fermi di indiziato di delitto, di cui tre a Reggio Emilia, emessi dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna nei confronti degli appartenenti all’organizzazione mafiosa nigeriana Maphite, operante in tutta l’Emilia-Romagna. E lo stesso e’ accaduto a Torino in Piemonte con 300 agenti impegnati.

L’indagine ha consentito di ricostruire ruoli, gradi, gerarchie e regole di funzionamento all’interno dell’organizzazione criminale, nonche’ i diversi reati che hanno permesso all’organizzazione stessa la propria sopravvivenza ed il dominio in alcuni ambiti criminali: spaccio di sostanze stupefacenti, uso indebito di strumenti di pagamento elettronico, oltre a frequentissimi e violenti scontri con organizzazioni criminali nigeriane contrapposte.

In una nota la Questura richiama l’attenzione anche su altre caratteristiche particolari di questa mafia: “Tipico e conosciuto soltanto dagli adepti il modo di comunicare; rituale e prestabilito il modo di ingresso all’interno dell’organizzazione, di affiliazione, rigidissime le regole di comportamento e puntualmente codificate che ripercorrono in parte quelle piu’ conosciute delle organizzazioni di tipo mafioso italiane”. I provvedimenti restrittivi ed una serie di perquisizioni, disposte sempre dalla Dda della Procura di Bologna, sono stati eseguiti a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forli’, Cesena, Ravenna e Bergamo.

L’indagine su Maphite, come detto, tocca anche Torino: nel capoluogo piemontese dalle prime ore dell’alba e’ in corso una vasta operazione della Procura che ha coordinato le indagini eseguite dalla Polizia, con il coordinamento del Servizio centrale operativo e con la Polizia locale: sono stati eseguiti sino ad ora 14 fermi ed un altro e’ in corso di esecuzione. L’operazione vede il coinvolgimento di decine di appartenenti a Maphite “sinora rimasto in una posizione piu’ silente rispetto agli altri gia’ emersi alle cronache ma non meno pericoloso, diffuso e potente degli altri”, segnala la Questura di Torino. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dalla Procura di Torino in coordinamento con quelli della Procura di Bologna, per “colpire l’intera associazione mafiosa dei Mapghite operante nel centro-nord Italia”.

Tra i destinatari dei fermi ci sono coloro che ricoprivano un ruolo apicale all’interno dell’organizzazione criminale; coloro che decidevano le nuove iniziazioni, che gestivano la prostituzione, che mantenevano i rapporti di forza con le altre organizzazioni criminali, che gestivano lo spaccio di droga nelle piazze cittadine. Per eseguire i provvedimenti restrittivi e le numerose perquisizioni sono stati impegnati complessivamente piu’ di 300 uomini e donne della Polizia di Stato e della Polizia Locale.