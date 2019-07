Licenziamenti Rexnord Flattop, presidio davanti alla Provincia

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Si sposta ora sul tavolo regionale la vertenza aperta che riguarda i quindici licenziamenti comunicati dalla multinazionale americana del settore gomma plastica Rexnord Flattop Europe, con sede a Correggio. Oggi sciopero e presidio davanti alla Provincia

“Nella fase di esame congiunto, svolta in sede aziendale e conclusa lo scorso fine giugno, non si sono create le condizioni per addivenire ad un accordo che tenesse in considerazione le richieste avanzate dalla Rsu aziendale e dal sindacato – fa sapere la Filctem Cgil di Reggio – in particolare prevedendo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che eviterebbero un’imminente fuori uscita dal mondo del lavoro di altri lavoratori e lavoratrici”.

A sostegno della vertenza la Rsu aziendale ha pertanto deciso di dare continuità alle iniziative di sciopero attivate nelle scorse settimane, proclamando per oggi – data del primo incontro in sede istituzionale – lo sciopero generale di tutta l’azienda con un presidio dei lavoratori davanti alla sede della Provincia. Sciopero e presidio si svolgeranno a partire dalle ore 15 “auspicando – conclude il sindacato – che si possa determinare una positiva conclusione della vertenza”.