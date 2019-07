REGGIO EMILIA – La famiglia deve partire per lavoro e per Charlie inizia la ricerca di una famiglia nuova… o l’entrata in canile. Charlie è un bellissimo cucciolone di 7 mesi, di taglia media. Giocherellone, vivace ed affettuoso, molto bravo anche in casa e con i bambini; molto bello, simpatico e affidabile. Per informazioni e/o conoscerlo: Bruna 339 523.16.47.