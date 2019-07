REGGIO EMILIA – Iren mette nel mirino Sorgenia e Cva. Lo conferma al Sole 24 Ore lo stesso Massimiliano Bianco, amministratore delegato della multiutility, che dice: “Iren ha una struttura finanziaria che oggi le permette di affrontare operazioni straordinarie di una certa dimensione, a partire da Sorgenia e da Cva (Compagnia valdostana delle acque)”.

Ha aggiunto al quotidiano economico l’ad di Iren: “Noi siamo pronti, il nuovo board è compatto e l’armonia tra i soci si traduce in un pieno sostegno al disegno di sviluppo dell’azienda”. Per quel che riguarda la val d’Aosta Bianco dice: “Abbiamo messo sul tavolo un’ipotesi industriale molto solida: la creazione di una joint venture paritetica basata sulle rinnovabili che può creare un campione nazionale imperniato sulle dighe di Piemonte e Valle d’Aosta. Al momento non ci sono evoluzioni ma siamo confidenti che verrà svolto un esame molto attento”.

Poi passa a Sorgenia. Qui Bianco dice: “Riteniamo di essere un candidato italiano credibile, anche perché la nostra offerta è completa e non prevede alcun spezzatino. Sorgenia, che ha svolto un eccellente percorso di ristrutturazione strategica e industriale, potrebbe essere complementare con il nostro disegno industriale. Hanno una gestione efficiente del parco di generazione termoelettrico e una base clienti full digital: sono entrambi punti di forza in comune con Iren che saranno cruciali nei prossimi anni. Tra noi e loro il fit sarebbe perfetto, per questo confidiamo di potere approfondire il dossier nei prossimi mesi”.