REGGIO EMILIA – Interrogatorio fiume questa mattina in Tribunale a Reggio Emilia per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano finito agli arresti domiciliari con le accuse di falso e abuso d’ufficio nell’inchiesta sul presunto giro di affari illeciti nei servizi sociali dei Comuni della val d’Enza, basato sugli affidamenti familiari di minori.

Carletti ha parlato per quasi due ore, rispondendo alle domande del Gip Luca Ramponi e del pm Valentina Salvi. Al termine dell’interrogatorio il legale del primo cittadino, Giovanni Tarquini, informa di aver chiesto la revoca della misura cautelare. Il sindaco, dice Tarquini, “ha fornito chiarimenti sulla sua posizione e ha rappresentato in pieno la sua perfetta buona fede in questa vicenda e la sua assoluta serenita’ in coscienza”.

Foto 3 di 3





Oltre al primo cittadino saranno ascoltati oggi altri sei indagati. Tra questi anche il terapeuta Claudio Foti, direttore del centro Hansel and Gretel e la moglie Nadia Bolognini. F.B. e D. B. (mettiamo solo le iniziali per tutelare la minore, ndr), coppia omosessuale affidataria di una minore, si sono avvalse della facolta’ di non rispondere.

Claudio Foti con il suo legale

Ha scelto il silenzio anche Marietta Veltri responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza e seconda solo alla dirigente Federica Anghinolfi. La difesa della Veltri ha fatto istanza per la revoca degli arresti domiciliari (fonte Dire).