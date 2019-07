Imprese, nel secondo trimestre sono 174 in più

REGGIO EMILIA – Dopo un avvio in flessione dell’anno -quando erano calate di 279 unita’- le imprese della provincia di Reggio Emilia tornano a crescere. Nel periodo aprile-giugno il saldo tra le nuove aziende iscritte alla Camera di commercio (829) e quelle che chiudono i battenti (655) torna infatti in campo positivo per 174 unita’. In totale, le realta’ produttive presenti in provincia sono ad oggi 54.128.

Secondo i dati analizzati dalla Camera di commercio le performance migliori vengono dai settori legati ai servizi, ma risulta in crescita anche il commercio che, con 17 imprese in piu’ (10 autofficine e sette di vendita all’ingrosso), raggiunge le 10.710 unita’. Crescono anche di 16 unita’ gli alberghi e i ristoranti. Fra i comparti in cui stenta a ridecollare il numero delle imprese spiccano, invece, quello manifatturiero (26 unita’ in meno in un trimestre), affiancato da trasporti e magazzinaggio e dalle imprese agricole.

“Sebbene positivo, il saldo del trimestre in esame non e’ comunque ascrivibile tra i piu’ brillanti degli ultimi anni, restando ben lontano dal peggior dato del 2013 (solo 63 unita’ in piu’), ma anche al di sotto dei valori dell’ultimo decennio, con chiusure trimestrali largamente superiori alle 200 unita’”, avvisa la Camera di commercio.