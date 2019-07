I Teatri, da martedì si possono comprare gli abbonamenti

REGGIO EMILIA – Da martedì 2 luglio e fino a settembre sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti per le Stagioni della Fondazione I Teatri. Gli abbonamenti a Opera, Concerti, Danza, Prosa e Musical saranno in vendita in biglietteria (fino al 13 luglio e, dopo la chiusura estiva, dal 3 al 10 settembre) e online su www.iteatri.re.it (dal 2 luglio al 10 settembre).

Sono previsti sconti per gli Amici dei Teatri, per i giovani Under 28 e per gli studenti iscritti all’Università di Modena e Reggio Emilia. Chi vorrà, inoltre, con la formula dell’Abbonamento XL potrà arricchire il proprio abbonamento con tre spettacoli extra.

Con 30 euro in più, l’abbonato avrà la possibilità di scegliere altri tre spettacoli a suo piacimento, tra quelli – all’interno dei cartelloni di Opera, Prosa, Concerti, Danza e festival Aperto – che la Fondazione I Teatri avrà selezionato in un elenco consultabile su www.iteatri.re.it e in biglietteria.