Gattatico, piantagione di marijuana in casa: 48enne arrestato

GATTATICO (Reggio Emilia) – Oltre 2,5 kg di marijuana già essiccata, 17 piante di cannabis indica, un essiccatore, lampade, timer e fertilizzanti utilizzati per la coltivazione e la crescita delle piante, oltre a 1.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Questo quanto rinvenuto dai carabinieri di Gattatico quando ieri mattina si sono presentati alla porta di un 48enne del luogo, Adelchi Verona. Un’operazione conclusa in pochi giorni. I militari della locale stazione, infatti, erano sulle tracce un uno spacciatore che pare stesse vendendo marijuana a giovani del luogo. Grazie ad alcuni servizi mirati, i sospetti dei militari si sono concentrati verso un uomo, residente in paese, con precedenti penali.

La perquisizione domiciliare ha allontanato ogni dubbio. In casa l’uomo aveva allestito l’intera filiera per la produzione della marijuana: dalle piante ancora in fase di crescita a quelle già mature, fino all’essiccamento ed al confezionamento dello stupefacente, il tutto con l’ausilio di concimi e stimolanti per vegetali oltre a tutto l’occorrente per la coltivazione in luoghi chiusi.

I carabinieri hanno sequestrato tutto e hanno arrestato il 48enne per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Stamattina la direttissima in tribunale.