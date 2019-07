GATTATICO (Reggio Emilia) – Una persona è rimasta intossicata in un incendio che si è sviluppato in un’abitazione a Praticello di Gattatico in via Enrico Pisi n.36 – 38 poco dopo mezzanotte. Si tratta del proprietario che è stato preso in carico dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. A spegnere l’incendio sono arrivati i vigili del fuoco con squadre da S. Ilario e Guastalla e un’autobotte da Reggio. La casa è stata dichiarata inagibile.

