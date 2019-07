Fanticini: “Mediopadana, uno schiaffo ai disabili i parcheggi a pagamento”

REGGIO EMILIA – “Fa sinceramente sorridere (o piangere?) il regolamento pubblicato da Reggio Parcheggi sui nuovi stalli a pagamento alla stazione Mediopadana. Credo che ci volesse impegno per schiaffeggiare contemporaneamente disabili e persone che ci tengono a inquinare meno con i loro veicoli (pagano anche quelli elettrici, ndr). Eppure ci sono riusciti. Reggio Città Senza Barriere? Annalisa Rabitti, toc toc. Carlotta Bonvicini, neo assessore verde… partiamo sotto i migliori auspici eh?”.

E’ l’intervento dell’imprenditore agricolo Lorenzo Fanticini che critica le scelte di Reggio Emilia Parcheggi e della giunta sull’attribuzione dei posti ai disabili nella nuova organizzazione dei parcheggi che prevede 120 posti a pagamento a rotazione elevata davanti alla stazione.

Dice Fanticini a Reggio Sera: “Finiti gli stalli per disabili gratuiti, i portatori di handicap devono pagare anche sulle strisce blu, secondo quanto si legge nel sito di Reggio Emilia Parcheggi. Ma questo è a discrezione del Comune che potrebbe anche renderli gratuiti. Perché la nostra giunta non lo fa? Fra l’altro c’è una proposta di legge, che ha come prima firmataria proprio una deputata del PD, Maria Chiara Gadda, che prevede il parcheggio gratuito sulle strisce blu per i disabili”.

Continua Fanticini: “Reggio Parcheggi, poi, scrive che i posti per disabili aumenteranno, ma questo avviene per forza perché, aumentao i posti a pagamento del parcheggio, cresceranno anche quelli gratis per disabili complessivi”.