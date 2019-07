Economia in crescita e sviluppo del territorio: perché puntare sull’Emilia?

REGGIO EMILIA – Il mondo del lavoro è in continua evoluzione: grazie all’avvento di Internet, computer e smartphone, sono sorti nuovi settori che hanno spianato la strada a grandi innovazioni in campo economico, tecnologico e non solo. Basti pensare ad Amazon, che con il suo negozio online ha aperto diversi centri di smistamento in Italia e nel resto del mondo, dando lavoro a migliaia di impiegati.

Internet ha altresì permesso a milioni di persone di lavorare da casa, a patto di avere una connessione stabile e dalle prestazioni ottimali: al giorno d’oggi, l’esodo verso le grandi città non è più un fenomeno dilagante come in passato. Nuove realtà, aziende e industrie nascono e si sviluppano persino nelle zone di provincia, più lontane dalle aree metropolitane. Ciò contribuisce altresì alla crescita del territorio, con grandi benefici per l’economia e il benessere dell’intera regione.

Amazon, pioniere dell’e-commerce

Il commercio online la fa senza dubbio da padrone nel decennio in corso e la crescita di questo settore non accenna a fermarsi. Amazon, il sito di e-commerce più famoso e utilizzato al mondo, garantisce un servizio clienti eccellente ed è senza dubbio questa la ragione del suo successo: spedizioni celeri, con consegna garantita in giornata o durante il giorno successivo per milioni di prodotti, nonché massima attenzione verso le esigenze degli acquirenti. L’e-commerce di Jeff Bezos offre infatti un servizio di reso gratuito della durata di 30 giorni dalla ricezione del prodotto, e l’assistenza clienti risponde prontamente alle richieste dei clienti via chat, telefono o email.

Amazon prevede inoltre un piano di abbonamento mensile o annuale, chiamato Prime, con numerosi vantaggi per i clienti: oltre alla consegna rapida e gratuita su numerosi prodotti contrassegnati dall’icona “Prime”, il servizio garantisce anche l’accesso a un’ampia libreria di contenuti multimediali inclusi in Prime Video, Amazon Photos, per archiviare una quantità illimitata di foto, e molto altro ancora. Il tutto a un prezzo più che conveniente: 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno.

Amazon è molto popolare in Italia, e la compagnia di Jeff Bezos questo lo sa bene: il colosso americano continua a puntare sul nostro Paese, con ottimi risultati. A oggi, Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro in Italia, dando lavoro a 5.500 persone. Inoltre, la società statunitense ha diversi magazzini e centri di smistamento sparsi per il Paese, in modo da fornire consegne celeri sia a Nord che al Centro e a Sud. Questi hanno dato lavoro a magazzinieri, addetti alle consegne e responsabili del reparto, fornendo una spinta significativa all’economia italiana.

I settori in crescita

Altro settore in forte crescita è quello dei casinò online, in grado di offrire gli stessi servizi presenti nei casinò fisici e anche più, il tutto mentre il giocatore è comodamente seduto sul divano di casa sua. Esempio lampante è il casinò di Betway, strutturato in diverse sezioni con roulette, poker, blackjack, slot machine e altre attrazioni per gli utenti. Questa forma d’intrattenimento presuppone un grande lavoro dietro le quinte, con impiegati pronti a offrire assistenza ai clienti, verificarne l’identità al momento della registrazione e mantenere la piattaforma sempre sicura e aggiornata.

I profili ricercati dalla compagnia vanno dall’addetto alla sicurezza allo sviluppatore software, laureato in informatica o ingegneria informatica, con l’intento di migliorare ulteriormente le infrastrutture che regolano i server e i servizi erogati. Vi sono poi le case di sviluppo software, dai videogames alle app, costantemente alla ricerca di nuovi developer laureati in informatica e materie affini, con il preciso intento di migliorare i propri programmi ed espandere la loro offerta. In un mondo sempre più digitalizzato, non sorprende come la richiesta di programmi per smartphone e computer sia in continua crescita: grandi studi come Rockstar Games, Ubisoft e Adobe sono sempre alla ricerca di talenti specializzati nello sviluppo di applicativi per dispositivi elettronici, e l’avanzare del settore non sembra destinato ad arrestarsi.

Perché puntare sulla nostra area

Il progresso della tecnologia ha eliminato molti vincoli tipici del passato, tra cui quello della posizione geografica per lo sviluppo delle aziende. Parmareggio, ad esempio, è un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, con sede nella zona industriale di Modena. Sempre più spesso, le grandi compagnie selezionano luoghi periferici in cui far sorgere le loro sedi: basti pensare al colosso Google, con il suo quartier generale situato a Mountain View, un piccolo paese della costa Californiana. La località, vicina al mare, alle grandi arterie stradali, all’aeroporto e a San José, assume infatti una posizione strategica per gli spostamenti e garantisce la giusta privacy agli impiegati di Google, al lavoro su progetti top secret, almeno fino alla loro data di presentazione.

Reggio Emilia, allo stesso modo, offre grandi opportunità agli imprenditori interessati a investire su una nuova area: il settore del turismo, ad esempio, ne trarrebbe grandi benefici. La nostra area è infatti vicina a importanti aeroporti della regione, le arterie stradali sono ben sviluppate, il mare e i lidi sono dietro l’angolo. Le università dell’area sono inoltre colme di menti interessanti e preparate, dotate di un’ottima preparazione e pronte a immettersi nel mondo del lavoro una volta conseguita la laurea. L’Unimore, Università di Modena e Reggio Emilia, offre diversi corsi di studio interessanti, in grado di formare i giovani ai lavori del futuro. Il corso di Digital Marketing, ad esempio, è uno di questi, seguito da Informatica, Scienze della Comunicazione e Ingegneria Informatica.

Dalla tecnologia al turismo, l’Emilia rappresenta un grande e importante punto di partenza per imprenditori e professionisti pronti a puntare su uno dei tanti settori in crescita e costruire un nuovo quartier generale per la loro attività. La regione è in continuo sviluppo e offre senza dubbio grandi opportunità per chiunque decida di affidarsi al nostro territorio per avviare una nuova impresa.