Ecobonus e sconto in fattura, petizione on line della Cna

REGGIO EMILIA – Un appello online a deputati e senatori sulla piattaforma change.org è la nuova iniziativa della Cna per ottenere dal Parlamento l’abrogazione dell’art. 10 del Decreto Crescita (legge 58/2018),che interviene sulle modalità di riscossione delle detrazioni fiscali previste per chi effettua lavori di efficienza energetica (Ecobonus). In pratica viene introdotta la possibilità di ottenere il bonus fiscale attraverso uno sconto in fattura direttamente dall’impresa che ha effettuato i lavori.

“Bisogna contare sino a 10” è il titolo dell’appello che ripercorre la “storia” del provvedimento, evidenziando le incongruenze ed i gravi effetti che sta già avendo sull’intero settore della riqualificazione energetica.

La petizione, inoltre, ricorda i ricorsi all’Antitrust ed alla Commissione europea che 64 imprese associate alla Cna hanno presentato e sottolinea come questo provvedimento abbia relegato le piccole imprese del settore ad essere il vaso di coccio tra i due vasi di ferro costituiti dai clienti, che pretendono lo sconto minacciando di rivolgersi ad altri qualora non dovessero ottenerlo, e dai fornitori che, addirittura in sede di preventivo, specificano che non accetteranno alcuna cessione di crediti fiscali.

Il tutto, a vantaggio di chi ha rilevanti crediti di imposta da compensare; multiutilities e gli ex monopolisti del settore dell’energia che sembrano essere gli unici beneficiari reali di quanto disposto dall’ art. 10.

L’appello si conclude con una esplicita richiesta ai parlamentari affinché si attivino per abrogare un provvedimento che non porterà alcun tipo di crescita, ma che consegnerà un intero settore, o quel che ne resterà, nelle mani di pochi grandi operatori economici.

“Chiediamo agli imprenditori del settore di far sentire la loro voce – ha detto Iuris Gibertini, presidente di CNA Costruzioni – e di firmare la petizione online per dare più forza alla nostra azione di contrasto ai nefasti effetti dell’articolo 10. Non si tratta di introdurre piccole e marginali modifiche ad una norma dannosa per l’intero settore della riqualificazione energetica, ma di abrogarla del tutto perché illegittima in quanto viola il diritto comunitario e nazionale della concorrenza”.

Per firmare la petizione: clicca qui