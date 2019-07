REGGIO EMILIA – Approda a Reggio Emilia una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale. Debutta il 24 luglio, con l’apertura ufficiale al pubblico dalle 12, Doppio Malto Brew Restaurant. Non una semplice birreria, ma sicuramente un luogo da tenere d’occhio per i cultori dell’antica bevanda a base di malto e luppolo. La birra Doppio Malto, prodotta artigianalmente in oltre 15 tipologie, ha ricevuto più di 100 premi internazionali e potrà essere gustata nel locale di via Gramsci 45 o acquistata in bottiglia per essere portata a casa.

Attualmente viene prodotta nello stabilimento Doppio Malto di Erba (CO), ma dalla fine del 2019 gran parte della produzione si sposterà in Sardegna, alle porte di Iglesias, dove è in costruzione la nuova fabbrica che occuperà una superficie di 4.500 metri quadrati, con una capacità produttiva iniziale di un milione di litri. Un impianto progettato con la massima attenzione al contenimento dei consumi di energia e acqua, che occuperà circa una trentina di persone tra dipendenti e indotto.

Ma anche l’apertura di Doppio Malto a Reggio Emilia avrà una ricaduta occupazionale interessante: è stata preceduta da diversi recruiting day che hanno portato all’assunzione di una ventina di persone sul territorio. La ricerca di personale è ancora aperta, soprattutto per lo staff di sala con posizioni sia part time che full time (per info e candidature: risorseumane@foodbrand.com).

Come accennato, non è facile “etichettare” i locali Doppio Malto, che in Italia sono già 13 (il debutto all’estero è previsto nel 2020 con l’apertura di un Brew Restaurant Doppio Malto a Lione). Doppio Malto è infatti contemporaneamente un pub, un ristorante, uno spazio culturale, ma è anche molto di più: è #unpostofelice. Un posto che dal 24 luglio sarà aperto al pubblico tutto il giorno (dalle 12 alle 24 dalla domenica al giovedì, dalle 12 alle 2.00 il venerdì e il sabato).

Un locale dove mangiare, con proposte per il pranzo e la cena che vanno dalle carni alla brace ai piatti vegetariani, dai dolci fatti in casa ai burger di carne fresca, fino a ricette in cui la birra è un ingrediente speciale. Ma anche un posto dove passare un pomeriggio di tranquillità leggendo, studiando, giocando, un locale dove festeggiare, incontrarsi, chiacchierare, discutere, sorseggiare un beer cocktail inedito, divertirsi con il biliardo, il calcio-balilla o il bersaglio delle freccette. Un posto che intende essere davvero aperto a tutti. Associazioni che cercano spazio, famiglie che cercano relax e svago, bambini, single, tutti troveranno specialità e possibilità di trascorrere del buon tempo.

E per provare il prodotto di punta Doppio Malto, la premiata birra artigianale, dal 24 luglio al 7 agosto sarà attiva una promozione assolutamente interessante: la prima birra gratis per tutti i clienti (ovviamente maggiorenni).