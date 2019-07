Comune, ecco gli assessori della seconda giunta Vecchi

REGGIO EMILIA – Per la prima volta dal dopoguerra una giunta dove le donne (cinque) superano gli uomini (quattro) e che vede la riconferma di quattro precedenti assessori, tre volti assolutamente nuovi e l’ingresso di due persone comunque afferenti all’amministrazione comunale negli ultimi cinque anni. E’ la squadra per la guida della citta’ nel mandato 2019-2024, decisa dal sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi dopo la riconferma al ballottaggio amministrativo del 9 giugno.

In particolare il sindaco ha deciso di tenere per se alcune deleghe spinose ma con caratteristiche di “coordinamento e trasversalita’”: la Citta’ internazionale e la Progettazione europea oltre alla Sicurezza urbana e alla Polizia locale. A Vecchi anche le deleghe a governance delle societa’ partecipate e alla comunicazione. Vicesindaco e’ Alex Pratissoli, presente anche nello scorso mandato, nominato assessore alla Rigenerazione e all’Area vasta, con deleghe anche su infrastutture e piano strategico urbanistico, previsto dalla normativa regionale.

Tra le tre novita’ assolute della giunta in primo luogo Nicola Tria, ex presidente della Camera penale reggiana eletto nella lista del Pd, che viene nominato assessore a Legalita’, Trasparenza, Affari generali e Personale, con deleghe anche alle relazioni istituzionali e alla Coesione sociale. Sua la patata bollente delle due inchieste giudiziarie sui dirigenti comunali, che Tria chiarisce dovranno mantenersi separate dall’ambito amministrativo. Quanto a lui, iniziera’ il mandato con una fase di “conoscenza” della macchina comunale. Dalla lista “alleata” Immaginare, che ha contribuito alla vittoria del centro sinistra, arriva Carlotta Bonvicini, premiata con la nomina ad assessore alla Sostenibilita’, con deleghe ad Ambiente, Agricoltura e Mobilita’ sostenibile.

