Comune, bilancio ok: 2,4 milioni da spendere

REGGIO EMILIA – Conti in ordine e nuovi investimenti, tra cui quello sulla navetta gratuita tra la stazione Mediopadana e il parcheggio delle Fiere. E’ il quadro che emerge dalla “verifica di salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2019” del Comune di Reggio Emilia, procedura resa obbligatoria ogni anno dalla legge, che approda lunedi’ prossimo in Consiglio comunale. Contestualmente sara’ approvata una variazione che sfrutta una parte dell’avanzo d’amministrazione del 2018 non vincolato per un importo di circa 2,4 milioni, di cui circa 1,4 milioni di euro destinato a spesa corrente per il finanziamento di spese urgenti od obbligatorie e un milione euro per alcuni nuovi interventi.

La “manovra”, infine, recepisce o rimodula, contributi di altri enti e sponsorizzazioni finalizzati a specifici progetti. In dettaglio nelle casse del Comune entrano 966.266 euro di utile Iren, a (con questa somma, l’utile complessivo 2019 di Iren e’ per il Comune di Reggio Emilia pari a 7,1 milioni di euro) e 1,7 milioni di euro quali incremento del recupero dell’evasione dell’Imu, destinati in gran parte e in via prudenziale al Fondo crediti di dubbia esigibilita’.

A cio’ si aggiungono due milioni da sanzioni al Codice della strada con Autovelox (di cui tuttavia 480.000 euro sono destinati alla provincia trattandosi di contravvenzioni su strade di competenza provinciale) e 913.424 euro di trasferimenti statali per il reintegro straordinario del Fondo di solidarieta’ comunale. Infine 93.227 euro come trasferimento dallo Stato per onorare spese pregresse di manutenzione degli Uffici giudiziari e 17.193 euro quale contributo per la riduzione del costo di energia elettrica da Fotovoltaico. Si sono inoltre registrate economie di spesa per circa 150.000 euro sulla voce Personale.

Di queste risorse, pertanto, 30.000 euro saranno destinati al nuovo servizio Navetta gratuito per il collegamento della stazione Av Mediopadana al parcheggio di Fiere di Reggio in via Filangieri, previsto dai lavori sul parcheggio della stazione che inizieranno a breve, mentre 75.000 euro sono dedicati alla gestione del servizio Minibu’. Altri capitoli di investimento sono l’illuminazione pubblica (60.000 euro) il trasporto pubblico (40.000 euro sui bus per gli “sconti” alle persone non abbienti) e 200.000 euro per l’integrazione delle tariffe dei servizi per anziani.

Ancora, un milione viene erogato alle Farmacie comunali riunite (Fcr) per sostenerne i progetti di welfare, in particolare per i minori e 589.000 euro per integrare il contratto di servizio con l’Azienda servizi alla persona (Asp). Completano il quadro 30.000 euro per l’apertura di nuove sale dei musei, 360.000 euro per la ristrutturazione e il consolidamento sismico della scuola infanzia “La Villetta”, 80.000 euro per l’acquisto di beni per progetti scolastici, di aggregazione giovanile e sicurezza urbana e 300.000 euro in tutto per per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico e per la riqualificazione di canile e gattile comunali.