Come valutare e scegliere tra i tanti bonus scommesse e benvenuto dei siti online italiani

REGGIO EMILIA – Tutti gli appassionati di scommesse sono alla ricerca dei migliori bonus scommesse e bonus di benvenuto per cercare di avere qualche possibilità in più di vincita e giocate gratis, ma vediamo come valutarli e confrontarli tra loro per scegliere tra i migliori bonus scommesse.

Bonus scommesse e bonus di benvenuto cosa sono e come funzionano?

Tutti gli appassionati di scommesse e dei giochi online in generale sono alla ricerca in rete di bonus di benvenuto, che non sono altro che promozioni dedicate ai nuovi clienti che si iscrivono su un sito di gioco ed i più apprezzati e ricercati sono sicuramente i bonus scommesse.

I bonus di benvenuto servono, oltre che per attirare i giocatori versi un determinato sito, a regalare qualche giocata gratis per provare a pieno le potenzialità del sito di gioco ed infatti molte volte i bonus di benvenuto sono bonus misti ad esempio se si sceglie un bonus scommesse a volte vengono anche regalate delle giocate sul casino così da far provare tutti i prodotti e poter valutare il sito di gioco a trecentosessanta gradi. I bonus di benvenuto hanno diverse tipologie ed ogni operatore autorizzato a raccogliere gioco in Italia cerca di personalizzarli e differenziarsi dalla concorrenza per cercare di portare a giocare sul proprio sito il maggior numero di clienti possibile.

I bonus scommesse più in generale possono essere sia di benvenuto che post registrazione. I bonus scommesse elargiti dopo la registrazione servono a cercare di mantenere il maggior numero di giocatori iscritti attivi senza che vadano a cercare altri bonus su siti concorrenti. Tra i bonus benvenuto i più apprezzati come accennato prima sono i bonus scommesse, ma ora vediamo meglio cosa valutare per scegliere il più adatto alle proprie esigenze.

Come valutare il bonus scommesse più adatto alle proprie esigenze di gioco?

Le tipologie di bonus scommesse sono diverse ed ognuna è pensata per andare in contro alle diverse esigenze dei giocatori. Ogni giocatore ha un suo stile di gioco c’è chi ad esempio gioca molte schedine di importo basso e invece chi preferisce giocare una schedina puntando tutto su questa ecco perché è fondamentale avere diverse tipologie di bonus scommesse per cercare di accontentare tutti e portare sul sito il maggior numero di clienti possibili. Per i bonus di benvenuto sullo sport tra le diverse tipologie di bonus scommesse i più apprezzati sono quelli sul primo deposito o il rimborso della prima schedina giocata oppure il rimborso parziale di un determinato periodo che può essere la prima settimana o di più settimane.

La scelta di una tra queste diverse tipologie di bonus scommesse va fatta in base alle proprie esigenze di gioco e non guardando a chi promette le cifre più alte. Il bonus sulla prima ricarica solitamente riconosce una percentuale dell’importo ricaricato ed è particolarmente apprezzato da chi gioca molte schedine di piccoli importi così che ha la possibilità di giocare non una ma più schedine gratis aumentando di molto le proprie possibilità di vincita. Invece per gli amanti delle giocate singole o a chi piace giocare una schedina di importo alto su un determinato evento è consigliabile sfruttare il bonus scommesse che offre il rimborso della prima schedina oppure del giocato della settimana così che si una doppia chance di successo.

Questi sono alcuni esempi dei bonus scommesse più comuni e quelli più apprezzati, ma ogni mese gli operatori di gioco immettono sul mercato novità e nuovi bonus cosa che prima era impossibile fare quando ci si recava a giocare in agenzia che oggi si trovano in difficoltà perché l’online gli sta rubando la scena oltre che essere diventati luoghi spesso abusivi e dove facilmente si verificano episodi di criminalità come ad esempio furti o rapine.

Insomma i bonus di benvenuto e scommesse stanno spopolando in rete e vedremo quali altre novità si inventeranno i bookmakers per cercare di attirare e mantenere attivi sui propri siti di gioco il maggior numero di utenti possibili.