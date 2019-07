Cavriago, perde il controllo della moto: muore giovane di 16 anni

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Un ragazzo di 16 anni di Cavriago è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 19,30 in via Rivasi in centro nel paese. Il giovane era sulla sua moto da cross quando, a causa di un dosso e della forte velocità, è caduto, rotolando per decine di metri e battendo la testa contro un’auto dopo che aveva perso il casco.

Sul posto i vigili del fuoco di Sant’Ilario, la polizia stradale per i rilievi, le ambulanze e il personale medico dell’elisoccorso che però è dovuto rientare subito perché, purtroppo, i sanitari inviati dal 118 non sono riusciti a rianimare il giovane che è morto praticamente sul colpo

L’incidente è avvenuto davanti al civico 19, non distante dalla tabaccheria. Sul posto sono arrivati anche i genitori del ragazzo straziati dal dolore per la perdita del figlio.