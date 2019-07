Casalgrande, al via la festa regionale del Pd

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Apre domani, martedì 30 luglio la 20esima edizione de la Festa di Villalunga, Festa comunale del Pd di Casalgrande e la decima edizione Festa Regionale del Pd dell’Emilia-Romagna, al Parco Secchia a Villalunga di Casalgrande. Per festeggiare l’apertura dell’edizione 2019 e i 20 anni di Festa, saranno presenti Carlo Calenda, europarlamentare PD, e Paolo Calvano, il segretario regionale del PD, dalle 21, nello spazio dibattiti La Piazza. La festa chiuderà i battenti il 15 agosto.

Saranno 7 i ristoranti a disposizione dei visitatori che offriranno dalle specialità tradizionali del territorio reggiano, come il ristorante Tradizionale emiliano, La Pagoda con gnocco fritto e tigelle e l’Osteria Enoteca Al Fiume (in cui non manca la famosa Paella come piatto forte); all’ormai affermato ristorante del pesce I Sapori del Mare, che tutti gli anni si è confermato il ristorante con il più alto incasso e partecipazione; a una specialità tutta di Villalunga come Il Falò, dove la carne alla brace fa da padrone; al cibo da strada di qualità dello Steet Food Oltre il Ponte; fino ai sapori della montagna al ristorante La Préda.

Ci saranno anche 4 punti spettacolo ogni sera di eventi gratuiti per ogni gusto: l’Arena del Lisco, l’Arena del rock Riserva Rossa, il Cuba libre e la Piazza – musica. Gli avventori della Festa potranno, inoltre, rifocillarsi nei vari punti ristoro: Pizza take away, Gnocco fritto d’asporto, Bar del Ballo, Bar della Piazzetta, Gelateria della Piazzetta e Riserva Rossa, tra musica e buona birra. Anche per l’edizione 2019 non mancano la tradizionale libreria, lo spazio ludoteca e lo spazio commerciale.

Il programma di domani sera, 30 luglio:

Ore 21.00 Arena del Liscio: Edmondo Comandini

Ore 21.00 La Piazza – spazio aperto: Carlo Calenda europarlamentare PD e Paolo Calvano segretario regionale PD Emilia-Romagna

Ore 21.30 Cuba Libre: balli latino americani con Dance Project ASD

Ore 22.15 La Piazza – musica: So sisters –acoustic girls

Ore 22.15 ARENA Riserva Rossa: Tacchini Selvaggi – Southern Rock

Per informazioni: telefono e Whatsapp al numero 366 3056274