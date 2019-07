Bibbiano, arrestato dopo anni di violenze sulla moglie

BIBBIANO (Reggio Emilia) – I carabinieri di Bibbiano, sabato scorso, hanno messo agli arresti domiciliari un 63enne di origine marocchina del luogo. L’uomo è ritenuto responsabile di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, fatti che si sono ripetuti nel tempo, fino a quando la vittima non ha deciso di rivolgersi ai militari che hanno iniziato ad indagare.

Gli uomini dell’Arma hanno dimostrato come la donna fosse stata sottoposta alle continue violenze del marito fin dal marzo del 2013, quando fu costretta ad atti sessuali contro la sua volontà. Numerosi i casi di violenza accertati, taluni non concretizzati solo grazie all’intervento del figlio maggiore giunto in soccorso della donna.

Non solo. Maltrattamenti fisici e psicologici, aggressioni, insulti privi di ogni ragione, umiliazioni davanti a figli ed amici, fino al divieto di lavorare e di avere rapporti sociali fuori dalla famiglia. E’ quel che la donna ha dovuto subire in tutti questi anni. Ieri l’arresto. Ora l’uomo si trova ai domiciliari nell’abitazione di un parente in un Comune diverso da quello dove risiede la moglie.