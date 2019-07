Al via la terza edizione di Iren Start-Up Award

REGGIO EMILIA – Il Gruppo Iren lancia la nuova edizione di Iren Start-up Award, il concorso rivolto alle giovani imprese europee che hanno sviluppato soluzioni innovative nei settori core dell’azienda: energia, ciclo idrico, ambiente, reti, mobilità e servizi a valore aggiunto.

Dopo la grande partecipazione delle prime due call – con oltre 250 giovani imprese partecipanti – l’iniziativa giunge alla terza edizione inserendosi all’interno di Iren Up, il programma di Corporate Venture Capital lanciato lo scorso anno, con l’obiettivo di investire circa 20 milioni di euro entro il 2021 in start-up/PMI Innovative ad alto potenziale nel settore del cleantech.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Intesa Sanpaolo StartUP Initiative, leader nei programmi di accelerazione internazionale, si propone di ricercare e selezionare giovani imprese che si distinguano per originalità e innovazione e che intendano collaborare con il Gruppo Iren nel loro percorso di crescita.

“Come dimostra il successo delle prime due edizioni, Iren si sta sempre più affermando come punto di riferimento per le startup a più alto potenziale consapevole di poter loro offrire, oltre al supporto economico, competenze, licenze, asset e base clienti per poter sviluppare e testare i loro progetti”, ha affermato Renato Boero, Presidente di Iren.

“Con Iren Up vogliamo dare il nostro contributo al Paese e ai nostri territori di riferimento favorendo gli investimenti in startup con l’obiettivo di sostenere l’innovazione che, peraltro, rappresenta uno dei pilastri del piano industriale di Iren sui quali il Gruppo ha fondato il proprio percorso di crescita”, ha sottolineato Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato di Iren.

Attraverso un percorso di selezione che si svilupperà attraverso tre fasi, Iren offrirà alle start-up sessioni di formazione per prepararle al confronto con il mercato e per farle incontrare con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, dando loro la possibilità di collaborare con la Società per lo sviluppo e l’applicazione sul campo delle soluzioni innovative.

Gli interessati possono scaricare la call con tutti i dettagli al link gruppoiren.it/startupaward e presentare le proprie candidature entro e non oltre il 22 settembre 2019.