Trump a Teheran: “Facciamo un nuovo accordo”

REGGIO EMILIA – “Facciamo un nuovo accordo. Let’s make Iran great again”: così Donald Trump lancia un appello a Teheran dopo le tensioni degli ultimi giorni giunte ad un soffio dal conflitto. “Se rinunciano ad avere un’arma nucleare saranno di nuovo un Paese grande e prospero”. Il presidente americano ha pero’ aggiunto che “l’opzione militare resta sul tavolo”.

“Prima mi accusavano di essere un guerrafondaio, ora mi accusano di essere una colomba”: così il presidente americano Donald Trump torna sulla controversa decisione con cui ha ritirato l’ordine di attaccare in Iran come rappresaglia per il drone Usa abbattuto da Teheran. Il presidente americano ha quindi ribadito la sua fiducia nel consigliere per la sicurezza nazionale, il falco John Bolton, che alla Casa Bianca era il più convinto della necessità dei raid.

Ci saranno nuove sanzioni contro l’Iran: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per la residenza presidenziale di Camp David. “Le sanzioni colpiscono e colpiranno l’Iran duramente, sono in una situazione economica disastrosa”, ha aggiunto, ribadendo come “l’Iran non avrà mai la bomba atomica”: “Quando saranno d’accordo su questo, diventerò il loro migliore amico, lo spero”.