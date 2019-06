Toano, arrestato il ladro acrobata delle abitazioni

TOANO (Reggio Emilia) – Un 50enne di Villa Minozzo, Giordano Aniello, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. E’ accusato di aver derubato una casa a Toano e di averne tentato di svaligiare un’altra il 16 aprile scorso.

Nel primo caso si era arrampicato lungo la grondaia di un’abitazione, riuscendo ad arrivare subito al primo piano e poi al secondo ed entrando nell’abitazione dove ha rubato monili in oro prelevati dalla cassaforte che ha aperto con un flessibile. Il successivo tentativo di furto in un’altra casa confinante non è andato, invece, a buon fine, perché il proprietario, sentendo dei rumori, si è avvicinato alla finestra imbattendosi nel ladro che, in questo caso, ha desistito dandosi alla fuga.

Le indagini dei carabinieri di Toano supportate sia dalle testimonianze che dalle immagini delle telecamere del paese hanno consentito di identificare il ladro che è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato, a cui si è aggiunta anche quella di resistenza dato che qualche settimana dopo, il 7 maggio, l’uomo, intercettato in paese dai militari, è fuggito tentando in più occasioni di speronare l’auto dei militari.

La Procura ha poi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita sabato dai carabinieri che hanno portato l’uomo in carcere.