Sigilli al Bingo vicino allo stadio, sospesa l’attività per 5 giorni

REGGIO EMILIA – La polizia ha messo sotto sequestro “Il Bingo d’Oro” in piazzale Atleti Azzurri d’Italia nella zona dello stadio Mapei. L’attività è gestita da un signore originario di Catania e residente a Cento (FE). Il locale, secondo quanto scrive la questura era “già stato oggetto di precedenti contravvenzioni”.

Nel 2017 “erano state riscontrate numerose contravvenzioni del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e allora erano stati già concessi al gestore dell’attività 45 giorni per poter eliminare le difformità accertate. Tuttavia, successivi sopralluoghi hanno rilevato il permanere delle difformità e così già nel 2017 era arrivato per il Bingo un primo provvedimento di sospensione dell’attività”.

Il mese scorso i vigili del fuoco hanno segnalato alla questura che, effettuato l’ennesimo sopralluogo, si è rilevata la “persistente inosservanza della normativa in materia di sicurezza e antincendio e la configurazione dell’abuso della concessa autorizzazione, fattori tutti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Questo ha indotto il questore a disporre al sospensione per cinque giorni dell’autorizzazione per la gestione del gioco denominato “Bingo” e della complementare autorizzazione per l’attività di gestione dei sistemi di gioco.