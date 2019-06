Servizi Italia ottiene la certificazione SA 8000

REGGIO EMILIA – Servizi Italia S.p.A. – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e leader nel mercato dell’outsourcing di servizi integrati per la sanità in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania, Marocco e Singapore – annuncia di aver ottenuto la certificazione SA8000 per la Responsabilità Sociale d’Impresa, che definisce lo standard globale a cui aderiscono le aziende di tutto il mondo per garantire e affermare la propria eticità e conformità al rispetto e alla tutela dei diritti umani e dei lavoratori.

Il riconoscimento della SA8000 si aggiunge alle altre certificazioni già ottenute da Servizi Italia e consolida il percorso della società volto ad un miglioramento continuo di ogni aspetto legato alla sostenibilità, nell’ottica di creare valore economico e sociale per tutti gli stakeholder coinvolti, ed in particolare verso i propri dipendenti.

I principali requisiti per ottenere la SA8000 riguardano la lotta allo sfruttamento del lavoro minorile, la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, il divieto di applicare politiche discriminatorie e pratiche disciplinari, la garanzia dei contratti salariali e il rispetto degli orati lavorativi. Inoltre, la SA8000 prevede che tali requisiti siano rispettati anche dai fornitori e collaboratori esterni, assicurando in questo modo la conformità della certificazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

La certificazione, ottenuta in maggio 2019 da parte di un ente certificatore accreditato, ha durata triennale, periodo in cui Servizi Italia sarà soggetta a monitoraggio costante attraverso verifiche di sorveglianza semestrali.

“Creare valore sociale è un passo fondamentale per affermarsi come azienda socialmente responsabile” ha affermato Enea Righi, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Servizi Italia S.p.A. “Aver ottenuto la certificazione SA8000 conferma che Servizi Italia si sta muovendo in tale direzione, in un percorso di sostenibilità ampio e concreto che vede insieme alla tutela dei diritti dei dipendenti, l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale e in attività a supporto del territorio dove la società opera”.