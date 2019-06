Sequestrati 50 chili di prodotti in un ristorante cinese

REGGIO EMILIA – I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcuni ristoranti del settore etnico della città per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative.

In un ristorante cinese i militari hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli, hanno rinvenuto, all’interno di un congelatore a pozzetto ubicato in un locale adibito a dispensa e sequestrato amministrativamente, mezzo quintale di prodotti alimentari carnei ed ittici, riposti in sacchetti anonimi privi di sistema di rintracciabilità (indicazioni riguardanti data di produzione, e congelamento, provenienza, specie, lotto, bollo ce, ecc.).

Sono inoltre state rilevate carenze igienico sanitarie nei locali cucina e dispensa di unto e sporco pregresso nonché ragnatele. Gli alimenti sono stati sequestrati mentre al legale responsabile della attività, un ristoratore cinese, sono state comminate sanzioni per 3.200 euro. Il valore commerciale dei prodotti alimentari sequestrati ammonta ad euro 1.500 circa.