Scommesse sportive: ad aprile vinte l’84,5% delle giocate, per il calcio spopola il live

REGGIO EMILIA – In Italia il gioco non conosce confini, e non si parla solo degli appassionati che lo sport lo praticano sul campo, ma anche di coloro che amano piuttosto il lato strategico della questione. Si fa riferimento agli scommettitori, che ogni weekend (e non solo) amano piazzare le proprie puntate cercando di anticipare gli eventi e di prevedere i risultati finali. Naturalmente, se si parla di scommesse sportive, non potremmo non citare quelle calcistiche: il gioco del pallone, non per caso, è il più amato non solo da chi calpesta l’erba, ma anche da chi segue con trepidazione i match dei campionati italiani ed esteri. Ecco perché oggi studieremo qual è l’attuale situazione di questo settore così florido.

Gli ultimi dati sulle scommesse sportive

Il settore delle scommesse sportive sta vivendo un momento particolarmente positivo, sotto diversi punti di vista. Si parte prendendo come punto di riferimento i dati esposti da Agripro, secondo cui aprile ha visto una percentuale di vincite pari all’84,5% delle giocate. Sorride anche l’erario, considerando un incasso pari a 37,7 milioni di euro in Italia. Ed ecco altri dati molto interessanti: se si guarda alle scommesse fatte nelle agenzie, ci si trova di fronte ad un totale di vincite redistribuite pari a 366 milioni di euro (78,8% delle somme giocate).

Il comparto dell’online, se possibile, gode di una salute addirittura maggiore: in tal caso si parla di un totale di vincite superiori a 583 milioni di euro, con una percentuale pari all’88,5% delle cifre scommesse. Inquadrando la questione al primo quadrimestre del 2019, apprendiamo da Agimeg che gli italiani hanno vinto in agenzia circa 1,3 miliardi di euro. Tornando al comparto online, è chiaro che oltre ai siti web hanno influito anche le app di settore, perché oggi gli italiani scommettono spesso da mobile.

Il fenomeno delle scommesse live

Finora abbiamo parlato di scommesse, ma non abbiamo ancora citato il fenomeno del live, entrato di prepotenza nel mondo del betting. Grazie all’online, infatti, diversi operatori hanno pensato di spingersi oltre e di proporre una soluzione più moderna e divertente agli scommettitori.

Basti pensare a William Hill e al calcio scommesse con i risultati in tempo reale, il cui funzionamento è piuttosto semplice da spiegare. In pratica, l’utente può collegarsi al sito e seguire in live tutti i match che preferisce, con i risultati che si aggiornano di pari passo. E può decidere di piazzare le proprie scommesse a match in corso, con le quote che cambiano in continuazione. È un sistema che premia chi sa leggere le partite durante il loro svolgimento, ma anche chi fa i “compiti a casa”, analizzando squadre, tattiche, situazioni di classifica e giocatori. Naturalmente è una novità che premia anche chi vuole azzardare giocate improbabili: vi basti pensare a chi scommette sui ribaltoni nei minuti di recupero, oppure a chi scommette sul prossimo gol segnato puntando sulla squadra meno quotata.

Il gioco live ha quindi dato una grande spinta al settore delle scommesse online, che dal canto suo continua a coinvolgere moltissimi appassionati anno dopo anno.